Тюменская область формирует инвестиционные предложения для бизнеса
36 регионов России, включая Тюменскую область, стали пилотными по формированию инвестпредложений для бизнеса, сообщает информационный центр правительства региона.
Формирование инвестиционных предложений необходимо для проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов, сказал заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.
“Эту практику активно применяют субъекты Центрального федерального округа. Подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируем к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредложений приступят все регионы", – добавил он.
Инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении, о доступных мерах поддержки.
Впоследствии инвестпредложения планируется разместить на инвестиционной карте России, любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта. В составе рабочих групп НААИР Тюменская область участвовала в формировании методологии разработки инвестпредложений.
Формирование инвестпредложений — часть нового этапа развития регионального стандарта, который в Тюменской области реализует Инвестиционное агентство.