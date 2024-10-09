Тюменская область формирует инвестиционные предложения для бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 регионов России, включая Тюменскую область, стали пилотными по формированию инвестпредложений для бизнеса, сообщает информационный центр правительства региона.

Формирование инвестиционных предложений необходимо для проактивной инвестполитики и реализации пространственных приоритетов регионов, сказал заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

“Эту практику активно применяют субъекты Центрального федерального округа. Подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируем к концу года. С 2025 года к формированию инвестпредложений приступят все регионы", – добавил он.

Инвестпредложения в приоритетных для регионов сегментах рынка будут содержать проработанные документы о предварительных условиях реализации инвестпроекта, об инфраструктурном и ресурсном обеспечении, о доступных мерах поддержки.

Впоследствии инвестпредложения планируется разместить на инвестиционной карте России, любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта. В составе рабочих групп НААИР Тюменская область участвовала в формировании методологии разработки инвестпредложений.

Формирование инвестпредложений — часть нового этапа развития регионального стандарта, который в Тюменской области реализует Инвестиционное агентство.