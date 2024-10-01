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В Тюменской области наибольший прирост зарегистрировали в секторе нефтесервисных услуг

Экономика, 16:49 10 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

118% составил индекс производства в секторе нефтесервисных услуг Тюменской области за восемь месяцев. Это наибольший прирост индекса промпроизводства в регионе, приводит данные Тюменьстат.

Положительная динамика также отмечена у обрабатывающих предприятий – плюс 102,9 %, и в производстве электрооборудования – плюс 115,7 %. Средний показатель индекса промпроизводства в Уральском федеральном округе с января по август составил 101,2 %. Лидирует Курганская область – 135,4 %, на Ямале – 106 %, Свердловской области -102 %.

Напомним, тюменские предприятия отгрузили товаров почти на 1 трлн рублей с начала года.

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# индекс промпроизводства , Тюменьстат

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