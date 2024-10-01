Тюменское предприятие отправило в Германию 23 тонны корма для рыб
Экономика, 16:25 11 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
23,49 тонны гаммаруса отправило предприятие из Тюменской области в Германию за сентябрь и первую декаду октября. Корм для рыб был экспортирован двумя партиями, сообщает регуправление Россельхознадзора.
Специалисты областного ведомства проверили безопасность продукции и документы на нее. Обе партии соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза и ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. Также оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз.