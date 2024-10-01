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Тюменские предприятия выполнят нормативы ГТО

Спорт, 18:16 11 октября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Участники городской спартакиады организаций и предприятий выполнят нормативы ГТО на базе легкоатлетического манежа 12 октября. Свою подготовку продемонстрируют около 100 человек в составе 15 сборных команд, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Им предстоит пробежать дистанцию 60 м, 1 км, 2 км, 3 км, в том числе со смешанным передвижением, подтянуться на перекладине или выполнить рывок гири 16 кг и выполнить другие упражнения из программы ГТО.

Следующим испытанием станет турнир по теннису, который запланирован на конец октября.

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# предприятия , фестиваль ГТО

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