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Аграрии Уватского района завершили уборочную кампанию

Экономика, 10:32 14 октября 2024

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Уборочную кампанию завершили аграрии Уватского района. Средняя урожайность зерновых составила 17,6 центнеров с гектара. Грубых кормов заготовлено 4,8 тыс. т, картофеля – 600 т, сообщает администрация муниципального образования.

"2024 год стал серьезным испытанием для аграриев. Весенний паводок, обильные осадки, температурный режим сдерживали проведение сезонных работ. Однако, несмотря на трудности, справились с поставленными задачами и завершили уборку в полном объеме", - уточняется в информации.

В завершившемся агротехнологическом сезоне хозяйства Горнослинкинского сельского поселения впервые за много лет вновь посадили овес и получили урожай.

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# АПК , уборочная кампания , Уватский район

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