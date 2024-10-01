Семейные команды посоревнуются в выполнении нормативов ГТО в Тюмени

| Фото: «ГТО в Тюмени» | Фото: «ГТО в Тюмени»

Ежегодный фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд состоится 19 октября в Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Мероприятие соберет команды в составе пап, мам, детей, бабушек и дедушек. Им предстоит пройти гимнастические, силовые и беговые испытания, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Победители получат путевку на областной фестиваль ГТО, который пройдет летом 2025 года.

Еще одним ярким поводом для семейных спортивных событий станет День отца. 20 октября в селе Юргинское в рамках всероссийского проекта "Вызов Первых" состоится фестиваль "Семейная команда", посвященный всем отцам.

18 октября физкультурный праздник, посвященный Дню отца, проведут в Вагайском центре спорта и творчества. В программе: веселые старты с элементами комплекса ГТО.

Напомним, результаты всех участников фиксируются в личных кабинетах на сайте gto.ru.

Для того, чтобы рассчитывать на знаки отличия, необходимо выполнить оставшиеся нормативы, соответствующие возрастной ступени.