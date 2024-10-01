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Уникальную фабрику по обогащению песка создал тюменский производитель

Экономика, 13:42 15 октября 2024

porevit.ru | Фото: porevit.ru

Уникальную фабрику по обогащению песка с шестиэтажный дом создал в карьере завод "Поревит" в Тюменской области. Такой подход позволяет улучшить качество продукции, сообщается на сайте предприятия.

В разработке завода - группа карьеров для обеспечения производства сырьем. Два из них сухоройные, а один – гидромеханизированный. На нем и размещена фабрика обогащения песка. Площадь промплощадки 44 га.

Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка - земснаряд класса 2000/63 и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка. При этом у фабрики есть цифровой двойник и она полностью автоматизирована.

Развернуть обогатительное оборудование удалось в сжатые сроки. Благодаря фабрике с одного карьера получают три разные фракции песка, осушают его и отгружают сразу после добычи.

Отметим, что песок, который добывают на карьерах используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки.

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# добыча , песок , промпроизводство

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