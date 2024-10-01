Технологический апгрейд: "Ростелеком" построил оптические сети связи для 14 000 семей в Тюменской области

| Фото: ПАО Ростелеком | Фото: ПАО Ростелеком

За первые девять месяцев текущего года "Ростелеком" построил инфраструктуру связи в 30 многоквартирных домах и в частном секторе Тюменской области. В результате 14 000 семей получили доступ к качественному высокоскоростному интернету по технологии "оптика в квартиру", когда мастера заводят оптический кабель непосредственно внутрь дома. Метод обеспечивает высокую пропускную способность сети. Работы проведены в рамках собственного инвестиционного проекта компании, ориентированного на улучшение качества услуг для клиентов компании и подключение новых цифровых сервисов, которые были недоступны на прежней инфраструктуре.

"Оптика в квартиру" — современная технология доступа к сети интернет: прямо в квартиру/частный дом прокладывается персональный оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 Гбит/сек. Благодаря такой емкости и пропускной способности по одному кабелю предоставляются различные цифровые услуги. Технология обеспечивает и гарантирует связь без помех и уменьшения скорости во время наибольшей загрузки, а также исключает риск подключения к линии посторонних каналов. Электромагнитные помехи никак не влияют на скорость и эффективность работы оптоволокна.

Жители региона получили возможность пользоваться высокоскоростным качественным интернетом на скорости до 1 Гб/с (в зависимости от выбранного тарифа), смотреть фильмы в 4K Ultra HD, загружать видео в высоком разрешении, скачивать тяжелые файлы, играть в онлайн-игры, подключать уличные и внутридомовые видеокамеры, запускать стримы, дистанционно работать или учиться.

| Фото: ПАО Ростелеком | Фото: ПАО Ростелеком

Pаместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Дмитрий Пампушка: "Строительство новых линий связи “Ростелеком” ведет за счет собственных инвестиций. При выборе населенных пунктов учитывался спрос жителей на быстрый интернет и цифровые сервисы. На сегодняшний день современная инфраструктура, организованная нашей компанией, обеспечивает высокоскоростной доступ ко Всемирной паутине для более 50 % семей региона. Среди наиболее востребованных цифровых услуг у тюменцев сегодня домашний интернет, видеонаблюдение и онлайн-кинотеатр Wink. Популярность видеосервиса в Тюменской области постоянно растет. Например, в этом году мы представили новую подписку “Wink Дети” с бесплатной функцией “Родительский контроль” и сразу же отметили рекордное количество просмотров детского контента".

| Фото: ПАО Ростелеком | Фото: ПАО Ростелеком

Более половины новых абонентов "Ростелекома" при подключении выбирают комбинированные тарифные планы, объединяющие сразу несколько услуг: высокоскоростной интернет, видеосервис Wink и мобильную связь. Услуги оплачиваются с единого лицевого счета и управляются через личный кабинет, привязанный к основному номеру телефона клиента.

Сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг можно благодаря условиям пакета "Семейный". К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат 2 000 минут сотовой связи, 40 гигабайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера "Ростелекома".

Узнать о технической возможности подключения услуг "Ростелекома" можно по бесплатному телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

"Оптика в квартиру" — современная технология доступа к сети интернет: прямо в квартиру/частный дом прокладывается персональный оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 Гбит/сек. Благодаря такой емкости и пропускной способности по одному кабелю предоставляются различные цифровые услуги. Технология обеспечивает и гарантирует связь без помех и уменьшения скорости во время наибольшей загрузки, а также исключает риск подключения к линии посторонних каналов. Электромагнитные помехи никак не влияют на скорость и эффективность работы оптоволокна.

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