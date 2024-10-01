Волейболисты "Тюмени" ещё раз сыграют "Самотлором" в Нижневартовске
Спорт, 14:09 20 октября 2024
| Фото: ВК "Тюмень"
Со счётом 1:3 завершилась в Нижневартовске встреча мужской команды волейбольного клуба "Тюмень" и "Самотлора" 19 октября в рамках четвёртого тура чемпионата России.
Как отмечает пресс-служба тюменцев, игра для обеих команд стала настоящим испытанием. С напряжённой борьбой игроки показали свои навыки и командный дух.
Вторая встреча команд состоится 20 октября в 15 часов по московскому времени, посмотреть трансляцию игры можно будет по ссылке.