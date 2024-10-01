Со счётом 0:9 хоккеисты "Тюменского легиона" уступили команде из Челябинска

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Домашняя серия хоккеистов "Тюменского легиона" в рамках OLIMPBET МХЛ стартовала 20 октября. Играть пришлось против команды "Белые медведи" из Челябинска, занявшей четвёртую строчку золотого дивизиона.

Ворота тренерский штаб доверил Ивану Казанцеву. Из 14 бросков он не отразил лишь два. На перерыв тюменцы ушли, проигрывая со счётом 0:2.

Следующая двадцатиминутка получилась более равной по броскам. Иван Казанцев вновь пропустил две, перерыв пошёл на пользу гостям. Итог - 0:9 в пользу "Белых медведей".

"Повторяем каждый раз одну простую истину: нужно забивать. Соперник сегодня нам показал, как нужно играть и выигрывать", - отметил тренер легионеров Алексей Осипов.