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Производственную гимнастику проведут на тюменских предприятиях

Спорт, 16:16 21 октября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Новый сезон межведомственного проекта "Физкультура на производстве" стартует в Тюмени 22 октября.

Спортивные волонтеры будут выезжать на предприятия и в рамках открытия проекта проводить с сотрудниками производственную гимнастику, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Напомним, проект реализуют с 2021 года. Инициатива представляет собой регулярное проведение производственной гимнастики на предприятиях и в организациях города во время рабочего процесса. Комплекс гимнастических упражнений разработали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и тренера атлетического клуба "Антей" с учетом специфики профессиональной деятельности: сидячая работа, работа на ногах, физический или умственный труд.

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