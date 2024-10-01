Жители Тюменской области уплатят 3,6 млрд налогов на имущество и транспорт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3,6 млрд рублей составляет общая сумма налогов, начисленных жителям Тюменской области. Самая большая доля по транспортному налогу – 1,9 млрд рублей. Еще 1,2 млрд рублей предстоит уплатить налогов за имущество, чуть более 500 млн рублей – за землю.

Как сообщает региональное управление ФНС России, также 448 млн рублей налогов на доходы физлиц, полученные с процентов от банковских вкладов жители региона уплатят впервые.

При этом есть минимум дохода, который не облагается налогом. В 2024 г. - это 150 тыс. рублей. К примеру, с вклада получен доход в виде процентов в размере 200 тыс. рублей, то 150 тыс. рублей не облагаются налогом. Он в этом случае будет рассчитываться только за 50 тыс. рублей по ставке 13 %. Если сумма общего дохода владельца вклада в 2023 г. превысила 5 млн рублей, то по ставке 15 %.

Отметим, что в адрес жителей Тюменской области налоговые инспекторы направили более 650 тыс. уведомлений. Уплатить налоги необходимо до 2 декабря.