Тюменские инновационные компании поддержат субсидиями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инновационные компании Тюменской области поддержат субсидиями. Заявки принимают по 8 ноября 2024 года.

По информации регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства, на поддержку могу рассчитывать направления создания: опытных образцов инновационной продукции (в т.ч. технологическое оборудование); образцов и/или компонентов беспилотных летательных аппаратов (в т.ч. программного обеспечения); IT-продуктов (в т.ч. мобильных приложений, цифровые сервисов, симуляторов).

Подробная информация по ссылке.

Телефон для консультаций: +7 (345) 242-64-91.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 97-п "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области, осуществляющим инновационную деятельность, на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации".