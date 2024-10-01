Благотворительный хоккейный матч в поддержку бойцов СВО проводят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный матч по хоккею на Кубок "Инфотех" проводят на ледовом корте СК "Партиком" 23 октября. На арену вышли две сборные: "Ростелеком" и "Цифровой спецназ", в составе которого руководители ведомств, отвечающие за цифровое развитие в своих регионах.

"Это впечатляет, когда первые руководители, а здесь сегодня играют заместители губернаторов, министров, руководители профильных департаментов, своим примером ведут за собой. Очень здорово, что они сюда приехали и взяли с собой заблаговременно свою хоккейную форму, то есть подготовились к этому визиту", — сказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поединок проводят в поддержку участников спецоперации. Зрители по QR-коду в течение всего матча могут пожертвовать любую сумму денег на специальный счет федерального фонда "Парни из стали".

"Такой формат мы делаем впервые, но надеюсь, что он станет доброй традицией", — отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Лучшая команда получит Кубок чемпионов "Инфотех". При этом, по словам Евгения Хромина, он не будет переходящим и останется в Тюмени. На награде будут выгравированы названия команд, что сыграют в будущем.

Напомним, матч проходит в рамках двухдневного цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2024". На его площадках все желающие смогут подписать открытки для участников спецоперации, которые доставят бойцам на передовую.

Виктория Макарова