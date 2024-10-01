Импорт свежих цветов в Тюменскую область из Казахстана временно приостановили
Экономика, 17:56 24 октября 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре
Импорт свежих цветов в Тюменскую область из Казахстана временно приостановили. Мораторий касается и срезов бутонов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Ограничения введены в целях сохранения фитосанитарной безопасности территории Российской Федерации, объемов экспорта подкарантинной продукции", - уточнили в ведомстве.
Ранее временные ограничения ввели на поставку из Казахстана семян, пшеницы, чечевицы, томатов, перцев, семян подсолнечника, дынь.