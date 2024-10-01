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Импорт свежих цветов в Тюменскую область из Казахстана временно приостановили

Экономика, 17:56 24 октября 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Импорт свежих цветов в Тюменскую область из Казахстана временно приостановили. Мораторий касается и срезов бутонов, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Ограничения введены в целях сохранения фитосанитарной безопасности территории Российской Федерации, объемов экспорта подкарантинной продукции", - уточнили в ведомстве.

Ранее временные ограничения ввели на поставку из Казахстана семян, пшеницы, чечевицы, томатов, перцев, семян подсолнечника, дынь.

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# импорт , мораторий , Россельхознадзор , цветы

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