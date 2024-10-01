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В Тюменской области 115 МКД поставили на кадастровый учет с начала года

Экономика, 13:41 26 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

115 МКД поставили на кадастровый учет в Тюменской области с января по сентябрь 2024 г. Это на 8,5 % больше, чем за тот же период годом ранее. На основании договоров долевого участия зарегистрировано 25 тыс. 357 прав, прирост – плюс 24%.

"Дольщику больше не нужно самостоятельно обращаться в офисы МФЦ для регистрации права собственности на объект долевого строительства, за него всё может сделать застройщик, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

В своей работе формат подачи документов на регистрацию прав за дольщика на территории региона применяет 61 застройщик. За 9 месяцев 2024 года застройщики подали одну тыс. 111 таких заявлений, из них 88,3% в электронном виде, пишет "Мегатюмень".

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# Росреестр , строительство жилья

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