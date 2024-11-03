Губернатор поддержал проекты тюменских добровольцев

Несколько социальных проектов представили добровольцы губернатору Тюменской области Александру Моору в ходе встречи, которая прошла в штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени в преддверии Дня народного единства.

Участник специальной военной операции Армен Айвазянц в спортивном клубе "Велес" бесплатно проводит занятия с детьми воинов-сибиряков, погибших при выполнении боевых задач. "Хорошая инициатива. Мало вырастить из ребенка спортсмена – важно воспитать его настоящим патриотом", – подчеркнул глава региона.

Владислав Набока, который также участвовал в СВО, занимается адаптацией фронтовиков к мирной жизни и помогаем им найти интересную работу с достойной оплатой труда. Губернатор положительно оценил опыт, накопленный волонтерами.

Представитель "Волонтеров-медиков" Наталья Бородина рассказала о поддержке, которую добровольцы оказывают медицинским учреждениям. Студенты и школьники приходят в поликлиники и больницы и помогают младшему и среднему персоналу. Кроме того, ребята обучаются приемам первой помощи. Александр Моор предложил распространить проект на военные госпитали. Волонтеры поддержали идею главы региона.

Добровольческому движению Тюменской области – 15 лет. На встрече главы региона с волонтерами были подведены некоторые итоги. Главный из них – тюменцев, готовых бескорыстно тратить свое личное время на добрые дела, становится больше с каждым годом. Количество участников добровольческого движения выросло с 75 тысяч человек в 2017 году до почти 270 тысяч в 2023 году.

Весной 2024 года более 6 тысяч волонтеров помогали бороться с самым сильным в истории региона паводком и ликвидировать последствия стихийного бедствия. Добровольцы вносят весомый вклад в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, оказанию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, отметил Александр Моор.

Сегодня в Тюменской области развиваются 16 направлений волонтерства. Больше всего добровольцев привлекают такие сферы, как патриотическое воспитание, социальная поддержка земляков, оказавшихся в трудных ситуациях, культура, предупреждение и ликвидация последствий ЧС, экология и охрана природы.

Несмотря на все вызовы, Россия уверенно идет к своим целям и в специальной военной операции, и в развитии страны, убежден глава региона.

"Схватка сегодня идет и на поле боя, и в экономике, и в большой политике. Наша страна добьется своих целей под руководством сильного лидера и благодаря сплоченности народа. В наши дни волонтерство приобретает новый смысл, олицетворяя народное единство", – подчеркнул губернатор, высказав уверенность в том, что добровольческое движение в Тюменской области будет расти.

"Бескорыстно помогать тем, кто в этом нуждается – это в нашем тюменском характере. Мы всегда поддержим добрые начинания волонтеров", – подвел итоги встречи Александр Моор.

Евгений Бабенко