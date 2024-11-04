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Ветеран из Ялуторовского района отмечает 100-летний юбилей

Губернатор, 14:14 04 ноября 2024

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

100-летие со дня рождения отмечает Гульмичамал Шукурова из Ялуторовского района 4 ноября. С юбилеем ее поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Гульмичамал Айнутдиновна родилась в многодетной семье – у нее было девять братьев и сестер. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе "Большевик". Зимой участвовала в заготовке леса для нужд фронта. В послевоенные годы продолжала работать в сельском хозяйстве.

Вместе с мужем Гильманом Гульмичамал вырастила и воспитала семерых детей. Награждена орденом "Материнская слава" III степени. Сейчас у нее 14 внуков и 22 правнука.

"Долгая жизнь Гульмичамал Айнутдиновны – яркий пример семейного счастья. В Год семьи очень приятно поздравить ее с юбилеем и от всей души пожелать здоровья и радости", - отметил Александр Моор.

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# Александр Моор , ветераны

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