Ишимская фабрика запустит новую линию по выпуску межкомнатных дверей

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Новую линию по производству межкомнатных дверей запустит фабрика "Индорс" в Ишиме при поддержке Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в разы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"На фабрике есть три цеха по производству царговых и щитовых дверей, погонажных изделий. Ежемесячный выпуск готовой продукции составляет 9000 дверей и 57000 погонажных изделий. В планах до конца 2026 года выйти на общую цифру в 15000 дверей и 95000 выпускаемой продукции в месяц. Расширение производства планируется за счет ввода новой линии при финансовой поддержке инвестиционного агентства", - уточнили в фонде.

Компания готова обучить и трудоустроить выпускников вузов.

"Мы активно продвигаем наш бренд: ежегодно принимаем участие в международных строительных выставках. Готовимся представить нашу продукцию и в 2025 году", - сказал директор фабрики межкомнатных дверей Александр Берёзкин.

Компания реализует продукцию в разные региона страны и в Казахстан.