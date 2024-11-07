Тюменская область — лидер в стране по реализации проектов института ДОМ.РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюменская область — лидер в стране по реализации проектов института ДОМ.РФ. Руководитель по параметрам развития территорий подразделения градостроительства и развития инфраструктуры ОАО "ДОМ.РФ" Анна Довжевских отметила:

"Тюменская область — локомотив, который на федеральной земле реализует максимальное количество проектов жилищного строительства. За период нашего взаимодействия с регионом было передано 1097 гектаров для жилищного строительства, на аукционах — 727 гектаров. В общем это 9 % всей земли, которая реализована под жилье на территории РФ. В настоящее время в регионе введено на федеральных землях 4,3 миллиона квадратных метров. Планируется к вводу около 3,7 миллионов квадратов".

По словам спикера пленарного заседания "Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества" Тюменского градостроительного форума, успешной реализации проектов института развития ДОМ.РФ способствует региональная власть, которая применяет механизм инфраструктурных облигаций, проектного финансирования банка ДОМ.РФ. Также эти механизмы применяются на КРТ. На территории Тюменской области завершено восемь жилищных проектов, реализуются и проекты с потенциалом примерно 1 млн квадратных метров. И два проекта КРТ, один находится на стадии строительства, второй — на утверждении проектно-сметной документации.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Пленарное заседание — ключевое событие Тюменского градостроительного форума, посвященное региональному девелопменту. Участники обсуждают стратегические направления развития строительства, роль государства как катализатора изменений и партнера бизнеса.

Будут рассмотрены возможности усиления сотрудничества между властью и бизнесом для достижения общих целей, таких как повышение эффективности отрасли, внедрение инноваций и улучшение качества жизни граждан.

Анжела Лебедева