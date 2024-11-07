  • 7 ноября 20247.11.2024четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер западный

Победителей спартакиады среди органов власти наградили в Тюмени

Спорт, 19:49 07 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

952 человека приняли участие в спартакиаде исполнительных и законодательных органов государственной власти и иных государственных органов региона. Победителей соревнований, проходивших по тринадцати видам спорта, наградили в Тюмени.

"Я благодарен всем нашим трудовым коллективам за активное участие в спартакиаде. И отрадно, что количество участников с каждым годом растет. Сегодня мы хотим жить долгой и полноценной жизнью и без регулярных занятий спортом, физической культурой, здорового образа жизни этого добиться невозможно", — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Общекомандное первенство в спартакиаде подводится по наименьшей сумме мест, набранных в восьми видах программы из тринадцати по двум группам, сообщает инфоцентр правительства региона.

В первой группе первое место у департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования, второе — у департамента информатизации, третье — у управление делами правительства региона.

Во второй группе первое место заняло управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области, второе — у Тюменской областной думы, третье — у главного управления строительства региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спартакиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 07.11.2024Победителей спартакиады среди органов власти наградили в Тюмени
09:53 06.11.2024Спортивный семейный фестиваль пройдет в Заводоуковске в выходные
09:20 06.11.2024На городском первенстве в Тюмени определят сильнейших ушуистов
08:45 06.11.2024В Тюмени управленцы примут участие в соревнованиях по дартсу и силовой гимнастике