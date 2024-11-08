Михаил Лабудин: в Тюменской области созданы условия для успешного ведения бизнеса

В Тюменской области созданы благоприятные условия для успешного ведения бизнеса. Это, в том числе такие инструменты территориального развития промышленности как индустриальные парки и технопарки, которые закреплены федеральным законом и являются неким гарантом для бизнесменов.

Об этом заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин, выступая на пленарном заседании Тюменского Градостроительного форума.

Он отметил, что Тюменская область по итогам рейтинга инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров. И ключевыми факторами успешности региона являются созданные для ведения бизнеса условия.

"Сегодня мы обсуждали федеральные меры поддержки, межгосударственные промышленные кластеры. И я был удивлен, когда заместитель губернатора Тюменской области сказал о 45 инструментах мер поддержки, которые доступны участникам строительного кластера. Все это способствует развитию промышленности. Каждому предприятию, которое занимается производством материалов, доступны меры поддержки, начиная от льготных займов, заканчивая субсидированием пилотных партий", - сказал Михаил Лабудин.

Помимо финансовых мер поддержки существуют и нефинансовые, которыми активно пользуются регионы в рамках решения проблем бизнеса. Важнейшим фактором успешности Михаил Лабудин назвал и управленческую команду, которая всегда в диалоге с бизнесом и институтами развития, такими как Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"В рамках реализации нового проекта я как бизнесмен должен определиться, куда пойду - в этот регион или соседний. Если в соседнем такого разнообразия мер поддержки нет, конечно же, я буду ориентироваться на тот субъект, где они есть. В Тюменской области все это присутствует. Есть планы по созданию других промкластеров. Сегодняшний диалог с бизнесом показал, что это реальный инструмент снижения затрат при реализации инвестпроектов", - подчеркнул эксперт.

Всего в стране создано более 70 кластеров, куда входят 700 предприятий в кооперационной цепочке. Тюменская область стала одним из первых регионов, который запустил программу поддержки строительных предприятий в рамках промышленного кластера. Такой же кластер создан и в Хабаровском крае.

Также в Тюменской области работают два индустриальных парка, Тюменский Западно-Сибирский инновационный центр. Все это способствует снижению затрат в рамках реализации проектов непосредственно на инфраструктурно подготовленных площадках.

"Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России готова поддерживать такие начинания, содействовать в реализации инвестпроектов на межрегиональном и государственном уровнях", - резюмировал Михаил Лабудин.

Тюменский градостроительный форум организован правительством Тюменской области в лице Главного управления строительства, ТПП Тюменской области, Строительно-индустриальным кластером, девелоперской компанией "Брусника" и архитектурным бюро Wonder. Его участниками стали более 500 представителей отрасли из разных регионов.

Инна Пахомова