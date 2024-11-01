Трое тюменцев завоевали награды всероссийских стартов по муайтай

| Фото: ТРОО «Спортивная федерация муайтай» | Фото: ТРОО «Спортивная федерация муайтай»

Трое представителей Тюменской области стали призерами всероссийских соревнований и первенства страны по муайтай. Состязания, посвященные памяти кузбасских спортсменов-героев, павших за Отечество, прошли в Кемерово. Участниками стали более 670 спортсменов из 34 регионов России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Тюменец Владимир Иванов одержал уверенную победу в весовой категории 50 кг и возрастной 10-11 лет. Сергей Лыжин занял второе место в весовой категории 67 кг и возрастной 16-17 лет, а также выполнил норматив "Кандидата в мастера спорта". Тренирует ребят Роман Рассказов.

На первенстве России серебро завоевал Николай Тарасов. Он выступил в весовой категории 54 кг и возрастной 18-23 лет. Тренер - Константин Филиппов.

По словам директора ТРОО "Спортивная федерация муайтай" Максима Ильиных, в декабре тюменские спортсмены представят регион на Кубке Содружества в Нижегородской области.