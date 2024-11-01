Александр Моор поделился итогами образовательного интенсива в Салехарде

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Следующая встреча по обмену лучшими управленческими практиками между регионами может пройти на тюменской земле. Такими планами поделился губернатор Тюменской области по итогам образовательного интенсива в Салехарде на 11 ноября.

"Такие семинары всегда полезны, тем более, что мы проводим их с нашими соседями - Югрой и Ямалом, и уже не первый раз участвует команда из Якутии. Несмотря на то, что мы соседи, я уверен, что управленческие практики в разных сферах нашей жизни уникальны, интересны, и будут полезны для применения в том или ином регионе", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что семинар еще не завершен. В этот раз ямальцы решили разделить команды на несколько треков. При этом есть несколько общих и очень интересных лекций, которые могут быть для всех полезны.

Напомним, Ямал презентует практики социально-экономического развития по шести трекам: государственное управление и кадры; здравоохранение и социальная защита населения; образование и молодежная политика; культура и спорт; строительство, транспорт и ЖКХ; экономика, имущество и АПК.

В частности, тюменская делегация осмотрела микрорайон Обдорский в Салехарде. Это самый крупный в Ямало-Ненецком автономном округе проект комплексной застройки территории. На площадке – 34 дома общей площадью 231 тысяч кв. м. В домах устанавливаются современные автоматизированные системы отопления, которые максимально приспособлены к сложным погодным условиям Крайнего Севера. В новые квартиры переедут пять тысяч семей. Александр Моор отметил, что этот проект несет большую социальную нагрузку. Новый микрорайон предназначен в основном для переселения людей из аварийного жилья.

Также в Салехарде участники мероприятия почтили память воинов-сибиряков, отдавших жизни за Родину при проведении специальной военной операции.

"По возвращении в Тюмень мы проведем встречу и проанализируем, чтобы было интересно, что можно взять в работу, глубже изучить, чтобы затем применить в своей деятельности. Но главное - мы уже готовимся к следующей встрече в составе четырех команд уже у нас на тюменской земле", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.