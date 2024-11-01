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Около 70 тюменцев поучаствуют в турнире по тхэквондо

Спорт, 09:18 13 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по тхэквондо им. Героя Российской Федерации Шарпатова пройдет в спортивной школе "Тура" в Тюмени 16 ноября. В соревнованиях примут участие около 70 юношей и девушек от 12 до 14 лет в 10 весовых категориях, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Начало мероприятия — в 9 часов. Награждение призеров запланировано на 13 часов 10 минут.

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# тхэквондо

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