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В тюменском магазине изъяли из оборота 5,1 кг санкционного сыра

Экономика, 12:25 12 ноября 2024

fsvps.gov.ru

5,1 кг санкционного сыра изъяли из оборота в ООО "Время вина" ул. М. Горького в Тюмени. Вся продукция уничтожена, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Решение выполнено на основании постановления прокуратуры.

"В ходе инспекционного визита установлено хранение и реализация сыра, запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом 2,6 кг, а также сыра неизвестного происхождения, без маркировки, в количестве 2,5 кг", - уточнили в ведомстве.

В отношении ООО "Время вина" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

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# Россельхознадзор , сыр

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