Тюменская область участвует в проекте по развитию БПЛА

| Фото: worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

В проекте по развитию беспилотных авиационных систем участвует Тюменская область. Об этом заявил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Анатолий Картухин на образовательном интенсиве в Салехарде.

Управленческие команды Тюменской области, ХМАО - Югры и Республики Саха обмениваются опытом и лучшими практиками с ямальскими коллегами.

"Очень интересные примеры были. Регион с небольшой численностью населения, большие территории. Соответственно, с помощью беспилотной авиации нужно решать такие прикладные задачи, как мониторинг, доставка грузов. Мы тоже находимся в проекте по развитию беспилотных авиационных систем. Это хорошая возможность посмотреть, что коллеги сделали, и какой результат они получили. Однозначно, мы возьмем на вооружение те решения, которые были применены здесь", - приводит слова Анатолия Картухина информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку пилотных регионов-участников нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в части создания инфраструктуры для беспилотников. Она включает испытательный центр, а также стационарную и мобильную площадки для проведения испытаний и сертификации беспилотных авиасистем для применения в Арктике.