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Дом с арт-объектом во дворе построил девелопер в Тюмени

Экономика, 15:32 13 ноября 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Дом с арт-объектом "Семья" во дворе построил девелопер на ул. Тимирязева Тюмени. В девятиэтажном здании на 216 квартир есть закрытый паркинг, просторные холлы, колясочные и кладовые, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"В новой локации застройщик реализовал все современные технологии. Жителям будут доступны телеметрия всех приборов учета, IP-домофоны, видеонаблюдение. В год семьи рядом с новым домом строители установили арт-объект", – отметил инспектор управления Госстройнадзора ГУС ТО Акоп Нунян.

В ведомстве уточнили, что компании "Брусника" выдали заключение о соответствии построенного объекта требования проектной документации.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство жилья

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