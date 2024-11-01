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Тюменские ветераны СВО поучаствуют во всероссийских соревнованиях в Сочи

Спорт, 12:47 13 ноября 2024

Защитники Отечества | Тюменская область | Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

Во соревнованиях по армрестлингу, стрельбе из лука, настольному теннису и пауэрлифтингу поучаствует команда ветеранов СВО из Тюменской области. Состязания в рамках Всероссийского комплексного физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества" пройдут с 14 по 17 ноября в центре "Сириус" в Сочи.

Тюменскую область при поддержке правительства региона представят шестеро ветеранов специальной военной операции: Андрей Пиминов, Денис Метлев, Равиль Курмакаев, Алексей Золотов и Виталий Суровнев. Возглавит команду Герой России Рустам Сайфуллин, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Организаторами соревнований выступают фонд "Защитники Отечества", Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет России, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, администрация федеральной территории Сириус и министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

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# ветераны СВО , соревнования

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