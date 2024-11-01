Дороги к трем садоводческим обществам капитально отремонтировали в Тюмени

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Еще к трем садоводческим обществам - "Ягодное", "Подорожник" и "Электрон" - капитально отремонтировали дороги в Тюмени в 2024 году.

Как рассказал председатель профильного комитета городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Михаил Нурдинов, подрядчик полностью заменил конструктив дорожной одежды. На данном участке - слабые несущие грунты, поэтому специалисты произвели выборку грунта, положили песчаное основание, затем щебеночное и только тогда - асфальтобетон.

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

"Дорогу делали на совесть – подтвердила владелица одного из участков в СНТ Татьяна Карелина. – Здесь в одном месте постоянно выходила вода, и рабочие ее очень долго отсыпали. То, как все сделано, нам нравится", - поделилась она.

Единственное, к чему остались вопросы у садоводов, - наружное освещение. Михаил Нурдинов заверил, что вдоль всего отремонтированного участка появится 48 опор освещения.

"Необходимое оборудование и материалы подрядной организацией заказаны. В ближайшее время ожидается их поставка, после чего специалисты приступят к монтажу. Согласно контракту, все работы на объекте должны быть завершены в начале декабря", – пояснил он.

Качество обновленных дорог проверил председатель по территориальному и местному самоуправлению Общественной палаты Тюмени и межрегионального отделения Союза садоводов России Алексей Кучеров.

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

"Больше шести лет здесь поднимали дорожный вопрос. Благодаря поддержке губернатора Тюменской области и главы города в 2024 году проект удалось реализовать. Все садоводы довольны результатом и особую благодарность выражают за остановки: те, что сделаны вблизи садоводческих товариществ, и за конечную – с разворотной площадкой. Жители неоднократно встречались с представителями департамента, прорисовывали, где должны быть организованы остановочные пункты. Их мнение было учтено", – отметил Алексей Кучеров.

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Напомним, в прошлом году дороги общей общей протяженностью 3 км были обустроены в садоводческих обществах "Большое Царево" -1, 2 и 3. Теперь все СНТ в данном районе обеспечены улично-дорожной сетью, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.