  • 14 ноября 202414.11.2024четверг
  • USD98,3657
    EUR104,2901
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Ремонт соцобъектов и благоустройство территорий выполнили в Бердюжском районе

Экономика, 13:53 14 ноября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Ремонт социальных объектов и благоустройство территорий выполнили в Бердюжском районе. В райцентре заменили входные группы детского сада "Солнышко" и Дома культуры. Кроме того, теперь у зданий обновленные цокольные этажи и крыльца.

Как сообщил глава Бердюжского района Александр Хуснулин, также в бердюжской средней школе отремонтировали крыльцо.

"Осенью в Полозаозерье начал работать фельдшерско-акушерский пункт в модульном исполнении. Фельдшер принимает сельчан в просторном, светлом помещении, где есть все необходимое оборудование", - уточнил глава.

В рамках благоустройства сельских территорий за счет средств областного бюджета подрядчики отремонтировали памятник землякам, воинам Великой Отечественной войны в селе Пеганово. В администрации планируют обновить монументы жертвам крестьянского восстания, Героя СССР Валерии Гнаровской и Владимира Ленина.

На кладбищах поселений установили 31 дополнительную контейнерную площадку.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Бердюжский район , благоустройство , памятники , ремонт , ФАП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 14.11.2024Ремонт соцобъектов и благоустройство территорий выполнили в Бердюжском районе
13:20 14.11.2024Финансирование импортозамещения нефтегазовой отрасли обсудят в Тюмени
12:47 14.11.2024Национальный проект в области ТЭК представят на Технологическом саммите в Тюмени
12:14 14.11.2024Дороги к трем садоводческим обществам капитально отремонтировали в Тюмени