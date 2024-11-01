Ремонт соцобъектов и благоустройство территорий выполнили в Бердюжском районе

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Ремонт социальных объектов и благоустройство территорий выполнили в Бердюжском районе. В райцентре заменили входные группы детского сада "Солнышко" и Дома культуры. Кроме того, теперь у зданий обновленные цокольные этажи и крыльца.

Как сообщил глава Бердюжского района Александр Хуснулин, также в бердюжской средней школе отремонтировали крыльцо.

"Осенью в Полозаозерье начал работать фельдшерско-акушерский пункт в модульном исполнении. Фельдшер принимает сельчан в просторном, светлом помещении, где есть все необходимое оборудование", - уточнил глава.

В рамках благоустройства сельских территорий за счет средств областного бюджета подрядчики отремонтировали памятник землякам, воинам Великой Отечественной войны в селе Пеганово. В администрации планируют обновить монументы жертвам крестьянского восстания, Героя СССР Валерии Гнаровской и Владимира Ленина.

На кладбищах поселений установили 31 дополнительную контейнерную площадку.

Оксана Корнеенкова