ФК "Тюмень" примет команду из Сочи 17 ноября
Спорт, 11:15 16 ноября 2024
| Фото: ФК "Тюмень"
Футбольный клуб "Тюмень" на своём поле сыграет с командой из Сочи. Заключительный матч МЕЛБЕТ-Первой лиги в 2024 году состоится 17 ноября.
Четверо футболистов в составе южан имеют опыт выступления за главные сборные своих стран – Чили, Казахстана и России, также среди титулованных игроков "Сочи" - воспитанник "Тюмени" Павел Маслов.
Начало предстоящей игры назначено на 19 часов. Матч будет транслироваться в прямом эфире VK Видео.