ФК "Тюмень" примет команду из Сочи 17 ноября

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" на своём поле сыграет с командой из Сочи. Заключительный матч МЕЛБЕТ-Первой лиги в 2024 году состоится 17 ноября.

Четверо футболистов в составе южан имеют опыт выступления за главные сборные своих стран – Чили, Казахстана и России, также среди титулованных игроков "Сочи" - воспитанник "Тюмени" Павел Маслов.

Начало предстоящей игры назначено на 19 часов. Матч будет транслироваться в прямом эфире VK Видео.