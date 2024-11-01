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Тюменский ветеран СВО стал призером Всероссийского "Кубка защитников Отечества"

Спорт, 10:48 17 ноября 2024

филиал государственного фонда "Защитники Отчества" по Тюменской области | Фото: филиал государственного фонда "Защитники Отчества" по Тюменской области

Тюменский ветеран специальной военной операции Андрей Пиминов стал призером Всероссийского "Кубка защитников Отечества". Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в армрестлинге в весовой категории свыше 90 кг в положении стоя - "левая рука".

Видео филиала государственного фонда "Защитники Отчества" по Тюменской области.

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# армрестлинг , ветеран , СВО

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