Тюменская биатлонистка рассказала о подготовке к новому сезону

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Участница сборной Тюменской области по биатлону Виктория Сливко готова показать свой профессионализм, боевой настрой в предстоящем сезоне 2024-2025 г. Несмотря на то, что она дважды за полгода серьезно болела, спортсменка намерена сражаться за медали высшего достоинства.

"Все хорошо, я здорова. Надеюсь, что в сезоне все будет классно. Подготовительный период был очень сложный у меня. Я заболела в Мурманске. Потом в июле заболела пневмонией. Потом после Красноярска – ангина. За полгода два раза антибиотики. Это, конечно, серьезно. Надеюсь, что это не помешает показывать результаты на протяжении всего сезона", - пообещала Виктория болельщикам.

Решением исполкома тренерского совета Союза биатлонистов России тюменская биатлонистка Виктория Сливко вошла в состав женской сборной России на этап Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут 22-24 ноября.

"Выбор определялся на основании критериев отбора спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации по биатлону для участия в международных соревнованиях по биатлону в сезоне 2024 - 2025 годов, утвержденных решением исполкома от 4 октября текущего года", - прокомментировали в СБР.