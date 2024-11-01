Общественники обсудили в Тюмени вопросы обновления пассажирского транспорта в муниципалитетах

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На заседания Общественного совета при Тюменской областной обсудили вопросы обновления автомобильного наземного пассажирского транспорта в муниципалитетах региона. О сложившейся проблемной ситуации рассказал член Общественного совета Нугуман Залялятинов.

Он акцентировал внимание на кадровом вопросе, условиях работы водителей и кондукторов, заработной плате, обновлении автопарка в муниципалитетах, сообщает пресс-служба облдумы.

Вопрос пассажирских перевозок, по словам председателя Общественного совета Юрия Конева, очень серьезный, который необходимо решать поэтапно и комплексно.

"В решении мы отметили, что необходимо предложить Тюменской областной думе предусмотреть в плане работы на 2025 год рассмотрение информации о реализации региональной госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры", - сообщил он, комментируя итоги работы Общественного совета. - В частности, затронуть вопросы, касающиеся обновления, оптимизации и рационального использования парка подвижного состава автомобильного наземного пассажирского транспорта в муниципальных районах и возмещения перевозчикам части понесенных затрат на приобретение подвижного состава в целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом".