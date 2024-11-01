Тюменская область - в лидерах в УФО по вводу жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,05 млн квадратных метров жилья ввели в Тюменской области за 10 месяцев 2024 года. Это второй показатель в Уральском федеральном округе после Свердловской области - здесь с начала года сдано 2,6 млн "квадратов".

Вопросы жилищного строительства - на контроле полномочного представителя президента РФ в УФО Артема Жоги. "В 2024 году строительный комплекс достойно отвечает на вызовы, демонстрирует высокие результаты по вводу жилья в эксплуатацию во всех регионах округа", – подчеркнул полпред.

Всего в УФО в этом году введено в эксплуатацию почти 7,5 млн квадратных метров жилья – это на 0,9 % больше, чем в январе-октябре 2023 года.