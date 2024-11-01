В Тобольске к благоустройству сквера "Спортивный" приступят в 2025 году

t.me/PAVagin t.me/PAVagin

К благоустройству сквера "Спортивный" в Тобольске приступят в 2025 г. Решение принято в рамках обсуждения бюджета 2025-2027 г., написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях 20 ноября.

"Сегодня с депутатами Тобольской городской думы VII созыва обсудили в первом чтении бюджет будущего года и планового периода 2026-2027 годы. При формировании мы проанализировали и учли наказы и обращения тоболяков. На рабочей встрече депутаты внесли свои предложения в части благоустройства придомовых территорий и общественных пространств. Именно этим вопросам посвящена большая часть наказов от жителей их округов. И эту работу мы обязательно продолжим, сохранив темпы и объемы", - рассказал он.

t.me/PAVagin t.me/PAVagin

Бюджетные средства направят на ремонт дорог и строительство новых, в том числе расширение тротуарной сети. Продолжат укреплять материально-техническую базу учреждений социальной сферы, капитальные и косметические ремонты зданий.

"Бюджет сохраняет свою социальную направленность, большое внимание уделено вопросам безопасности, сфере жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, национальной экономике, реставрации ОКН и реализации программы "Тобольск настоящий", - подытожил Петр Вагин.