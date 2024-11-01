Переходящее знамя губернатора области вручили Ишимкому району

| Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Переходящее знамя за лучшие достигнутые результаты по итогам уборочного сезона вручил губернатор Тюменской области Александр Моор заместителю главы Ишимского района по сельскому хозяйству Сергею Максимову.

Награждение прошло на торжественном собрании в честь Дня работника АПК и перерабатывающей промышленности в ДК "Нефтяник" в Тюмени 20 ноября.

Ишимский район первым завершил уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Вторым - Нижнетавдинский, третьим - Исетский район.

"Это был очень трудный год. Сначала паводок, потом осадки, а под завершение уборочной выпал снег. Но мы все преодолели. В этом огромная роль как сельхозпроизводителей, так и всей команды региона",- подчеркнул представитель района-победителя.

По словам губернатора Александра Моора, в завершившийся сельскохозяйственный сезон аграриям Тюменской области удалось собрать 1 млн 698 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур, достичь рекордных показателей урожайности картофеля - 317 центнеров с гектара.

"Сельское хозяйство было и остаётся ключевой отраслью нашей экономики. Современные технологии, успешные инвестиционные проекты и высокие достижения - все это сегодняшний агропромышленный комплекс Тюменской области. Ежегодно мы производим продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения больше, чем в среднем по России", - отметил глава региона.

Тюменская продукция пользуется спросом и за пределами субъекта. Она экспортируется в 25 стран мира. По расширению географии поставок регион - на втором месте в России.

“Во всех успехах агропромышленного комплекса - вклад работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодарю вас за труд, любовь к земле и своему делу",- поздравил Александр Моор с профессиональным праздником работников АПК.

Отметим, что районы - лидеры уборочной кампании были отмечены по каждой из четырех климатических зон земледелия. Также сотрудникам передовых предприятий и хозяйств Тюменской области вручили награды различного уровня.

Оксана Корнеенкова