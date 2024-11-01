В Тюменской области выявили 119 случаев недостоверного декларирования зерна

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

119 случаев недостоверного декларирования зерна выявили в Тюменской области, Югре и на Ямале с января по октябрь. Это в два раза больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Самые распространенные нарушения – исследования проведены не на все показатели. А именно: нет данных по анализу на зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями, на наличие спорыньи и головни, горчака ползучего, софоры лисохвостной, термопсиса ланцетного, плевела опьяняющего, вязеля разноцветного и других сорных растений. А протоколы испытаний выданы испытательной лабораторией, не аккредитованной в национальной системе, местонахождение которой по фактическому адресу не подтверждено.

В результате выявленных нарушений заявителям выдано 119 решений о признании деклараций недействительными. Для профилактики правонарушений управление объявило 93 предостережения.