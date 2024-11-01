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В Тюменской области планируют нарастить экспортный потенциал креативных предпринимателей

Экономика, 09:08 27 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

У креативных предпринимателей Тюменской области есть большой экспортный потенциал. Уже есть примеры поставок продуктов кино, моды, стрит-артов за границу. VI Тюменский экспортный форум станет местом консолидации усилий по разработке новых мер поддержки креативных индустрий, беспрепятственному выходу предпринимателей на зарубежные выставки и маркетплейсы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Анджей Стасяк.

"Предприниматели, занятые креативными индустриями, чаще всего обращаются за помощью к специалистам ТАРКИ. Да, у них есть свои меры поддержки. Но если вопрос касается внешних рынков, они не всегда приходят к нам. Возможно, они не знают, что в этом году мы выставляли тюменских производителей одежды на электронных торговых площадках, помогли им заключить экспортные контракты. У нас были поставки в Армению, Таиланд, Кыргызстан. Мы с августа работаем тесно с ТАРКИ, консолидировали все меры поддержки", - рассказал Анджей.

Региональный центр поддержки экспорта и ТАРКИ планируют представить стенд Тюменской области на выставке моды в Казахстане. При этом все расходы по перелету/проживанию креативных предпринимателей и оформлению стендов они берут на себя.

Запрос на индивидуальный пошив одежды, брендов растет, в том числе и в азиатских странах.

Тюменский экспортный форум в кинотеатре "Киномакс" 28 ноября станет площадкой для обсуждения насущных проблем креативных предпринимателей и донесения до них информации о действующих и новых инструментах поддержки и сопровождения бизнеса.

В его работе примут участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, вице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Солодов, продюсеры из Москвы и Казахстана.

Подробная программа делового события по ссылке.

Анжела Лебедева

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# креативные индустрии , центр поддержки экспорта Тюменской области

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