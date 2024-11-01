В Тюменской области трехлетняя Lada Niva Legend стала самым востребованным автомобилем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трехлетняя Lada Niva Legend стала самым востребованным автомобилем у покупателей в Тюменской области осенью. За два месяца спрос на нее увеличился на 27 %, а средняя цена составила 2 млн 599 тыс. рублей, сообщает "Авито авто".

По данным платформы, лидером по количеству предложений стал бренд Kia: увеличение на 71,8 % за сентябрь и октябрь. Наиболее заметный прирост предложения за тот же период произошел у китайской марки Geely – на 15,1 %.

Первые два места в пятерке самых востребованных машин с пробегом стала отечественная марка ВАЗ Lada Niva Legend, за ней следует Grantа. На третьем месте - Toyota Camry, на четвертом - Geely Coolray, на пятом - Kia Sorento.