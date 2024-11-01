  • 27 ноября 202427.11.2024среда
  • USD105,0604
    EUR110,4943
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

В Тюменской области трехлетняя Lada Niva Legend стала самым востребованным автомобилем

Экономика, 14:05 27 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трехлетняя Lada Niva Legend стала самым востребованным автомобилем у покупателей в Тюменской области осенью. За два месяца спрос на нее увеличился на 27 %, а средняя цена составила 2 млн 599 тыс. рублей, сообщает "Авито авто".

По данным платформы, лидером по количеству предложений стал бренд Kia: увеличение на 71,8 % за сентябрь и октябрь. Наиболее заметный прирост предложения за тот же период произошел у китайской марки Geely – на 15,1 %.

Первые два места в пятерке самых востребованных машин с пробегом стала отечественная марка ВАЗ Lada Niva Legend, за ней следует Grantа. На третьем месте - Toyota Camry, на четвертом - Geely Coolray, на пятом - Kia Sorento.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автомобили , продажа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:11 27.11.2024Байер из Беларуси заинтересована в одежде тюменских дизайнеров
14:05 27.11.2024В Тюменской области трехлетняя Lada Niva Legend стала самым востребованным автомобилем
13:54 27.11.2024Более 190,8 тыс. заявлений о кадастровом учете и регистрации прав подали жители Тюменской области
11:31 27.11.2024В Тюменском районе обновляют три медицинских учреждения