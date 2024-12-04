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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

Эксперт отметил работу руководства Тюменской области по обеспечению социальной стабильности в регионе

Политика, 08:14 04 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сохранение всех социальных обязательств по поддержке населения, семей с детьми, участников и ветеранов специальной военной операции остается одним из главных приоритетов руководства Тюменской области.

На это обратил внимание член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, комментируя послание губернатора Тюменской области Александра Моора депутатам областной думе "О положении дел в регионе".

"Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, эффективная реализация всех предусмотренных мер поддержки является важной государственной задачей для органов власти региона", - подчеркнул Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Как следует из послания губернатора, основная миссия проекта бюджета, представленного правительством, - это обеспечение социальной стабильности.

"Сегодня в Тюменской области в бюджете предусмотрено 65 миллиардов рублей на предоставление мер социальной поддержки населению. Из них для семей с детьми в следующем году предусмотрено около 27 миллиардов рублей, -сообщил Александр Моор. - Мы расширили категорию многодетных семей, имеющих право на получение поддержки с учётом детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения. Для участников специальной военной операции и членов их семей в области уже введено 37 мер социальной поддержки. Действуем в тесном сотрудничестве с филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества".

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