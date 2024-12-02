В начале 2025 года откроются школа в селе Першино и в посёлке Московском

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа в селе Першино Уватского района и школа-сад в посёлке Московском Тюменского района откроются в начале 2025 года. В течение года будут введены в эксплуатацию школы в селе Мальково и посёлке Винзили Тюменского района, детский сад в районе ЖК "Легенда парк" и школа в микрорайоне Березняки в Тюмени. На разных стадиях строительства находятся ещё 16 объектов образования, досуга и спорта для детей.

Об этом сообщила председатель комитета облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова, комментируя бюджет Тюменской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, принятый 29 ноября 2024 года.

Под пристальным вниманием, по словам депутата, находится и сфера здравоохранения. В 2025 году планируется ввести филиал поликлиники Областной больницы № 19 в Богандинском Тюменского района и стационарное отделение Областной клинической психиатрической больницы в посёлке Винзили. К 2026 году в планах завершить строительство поликлиники Областной больницы № 4 в городе Ишиме.

"Будут исполнены все социальные обязательства по выплате льгот и предоставлению мер поддержки. Эта работа ведется в рамках реализации национальных проектов и указов президента России. Более 343 тысяч жителей области получат социальную поддержку", - отметила Ольга Швецова.

Доходы областного бюджета на 2025 год утверждены в размере 270 млрд 381 млн рублей. Расходы - 311 млрд 626 млн рублей. Доходы на 2026 год запланированы в объеме 282 млрд 644 млн рублей. Расходы – 322 млрд 894 млн рублей. Запланированные доходы региона в 2027 году составляют 298 млрд 161 млн рублей. Расходы – 340 млрд 150 млн рублей.