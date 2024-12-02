Тюменская область входит в десятку регионов с высокой зарплатой вахтовиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в топ-10 регионов с наиболее высокими зарплатами вахтовиков. Здесь им предлагают в среднем до 152,9 тыс. рублей в месяц. За год прирост составил 30 %, сообщает "Авито работа".

Ямал и Югра также в рейтинге – занимают второе и четвертое места с зарплатами в 160,1 тыс. рублей и 156,3 тыс. рублей соответственно.

"В условиях нехватки кадров компании из промышленных и строительных отраслей все чаще расширяют воронку найма, приглашая на работу специалистов из других регионов России. При этом наше недавнее исследование показало, что почти треть россиян готовы рассмотреть возможность трудовой миграции", — прокомментировал директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.

Самые высокие зарплатные предложения аналитики зафиксировали в сфере ремонта и отделки помещений — в среднем специалистам этой отрасли предлагают 199 тыс. 488 рублей за вахту. На втором месте — металлургическая промышленность - этой осенью здесь в среднем зарабатывали 177 тыс. рублей. Топ-три замыкает лесная и деревообрабатывающая промышленность с предлагаемой зарплатой в 170 тыс. рублей.