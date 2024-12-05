Свежую фермерскую продукцию представят на ярмарке в Викуловском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специализированная продовольственная предновогодняя ярмарка пройдет на площади Викуловского районного Дома культуры 14 декабря.

Гости смогут приобрести мясную продукцию с личных подсобных хозяйств земляков, в том числе конину, баранину, гуся, индейку, а также рыбу, замороженные ягоды, мед. Здесь же местные мастера представят березовые и пихтовые веники, новогодние ели и сосны, сувенирную продукцию. Ожидается участие в ярмарке умельцев из Ишима, сообщает пресс-служба районной администрации.

Ярмарка продлится с 11 до 15 часов.