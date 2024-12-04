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Полный текст и видео послания губернатора Тюменской области "О положении дел в регионе" 

В Тюменской области увеличат объемы грантов на раннюю помощь детям-инвалидам

Губернатор, 19:27 03 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Объемы грантов для вовлечения некоммерческих организаций в оказание услуг по ранней помощи детям-инвалидам увеличат в Тюменской области.

"Самое распространённое нарушение у детей — речевые патологии. В большинстве случаев они успешно корректируются с помощью специалистов. Но шести учреждений, оказывающих раннюю помощь детям-инвалидам, уже недостаточно. Надо расширять сеть и привлекать к работе социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого решено увеличить объём выделяемых грантов", - уточнил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам заседания регсовета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также была проанализирована деятельность филиала фонда "Защитники Отечества" по сопровождению и адаптации участников специальной военной операции, ставших инвалидами. Фонд устанавливает в жилье ветеранов системы "умный дом", подъёмники и специальные бытовые приборы, переоборудует санузлы, спальни, прихожие, кухни.

Глава региона подчеркнул, что в такую работу нужно активнее включаться муниципалитетам. Органы власти должны держать в поле зрения каждого ветерана боевых действий, действовать проактивно, оказывать поддержку независимо от формальных обстоятельств.

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# Александр Моор , дети-инвалиды , поддержка , реабилитация , СВО

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