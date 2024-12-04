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Будущее российских нефтегазовых рынков обсуждают на Губернаторских чтениях в Тюмени

Губернатор, 17:32 04 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Будущее нефтегазовых рынков и индустрий, а именно адаптацию к новым вызовам обсуждают на Губернаторских чтениях в Тюменской областной научной библиотеке 4 декабря.

"Сегодня у нас, можно сказать, большой нефтегазовый день - совпали два мероприятия. Проходят Технологический саммит в рамках экосистемы нашего Промышленно-энергетического форума TNF, и губернаторские чтения. Такое совпадение стало случайным, но мы решили этой случайностью воспользоваться для того, чтобы выбрать для наших чтений приоритетную для региона тематику нефти и газа", – отметил во вступительном слове глава региона Александр Моор.

С докладом выступил президент Института энергетики и финансов, член экспертного совета Института развития технологий ТЭК, директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марсель Салихов. В своем выступлении он отметил, что цены на нефть с начала года снизились на 10 %. Это связано с нестабильностью на Ближнем Востоке. Вторая причина – рост электромобилей в мире. Например, в 2029 году только в Китае доля электромобилей в структуре спроса достигнет 40 %.

"В России, по данным ОПЕК, добыча нефти не будет расти до 2026 года. Основная причина - ограничения ОПЕК. До 2030 года добыча не достигнет максимумов 2019 года в 561 млн тонн. Несмотря на санкции, отрасль адаптировалась. Экспорт нефти будет оставаться стабильным. Нефть из России покупают Китай, Индия и Турция", - резюмировал он.

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Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Виктория Макарова

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# Александр Моор , Губернаторские чтения , нефть и газ

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