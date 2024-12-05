40 сертификатов на покупку и строительство жилья получат тоболяки в 2025 году

t.me/PAVagin t.me/PAVagin

40 сертификатов на покупку и строительство жилья получат жители Тобольска в 2025 г. Девяти семьям взамен земельных участков выдадут деньги, сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Сформируем дополнительно 25 земельных участков для выдачи многодетным семьям. Поможем девяти малоимущим – заселим их в квартиры по соцнайму. Приятная миссия – делать жизнь людей уютнее и комфортнее. Помимо вручения ключей и участков, будем продолжать ремонтировать сети теплоснабжения и водоотведения, реконструировать сети газоснабжения – всё это необходимо, чтобы в наших домах было тепло и уютно", - рассказал он.