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40 сертификатов на покупку и строительство жилья получат тоболяки в 2025 году

Экономика, 17:32 05 декабря 2024

t.me/PAVagin

40 сертификатов на покупку и строительство жилья получат жители Тобольска в 2025 г. Девяти семьям взамен земельных участков выдадут деньги, сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Сформируем дополнительно 25 земельных участков для выдачи многодетным семьям. Поможем девяти малоимущим – заселим их в квартиры по соцнайму. Приятная миссия – делать жизнь людей уютнее и комфортнее. Помимо вручения ключей и участков, будем продолжать ремонтировать сети теплоснабжения и водоотведения, реконструировать сети газоснабжения – всё это необходимо, чтобы в наших домах было тепло и уютно", - рассказал он.

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# жилищное строительство , жилье , Петр Вагин , Тобольск

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