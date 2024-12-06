Александр Моор рассказал Дмитрию Чернышенко о работе по созданию кампуса в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

О том, как продвигается работа по созданию в областной столице Межуниверситетского кампуса, рассказал Дмитрию Чернышенко, который курирует в правительстве России науку и образование, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Презентация прошла 6 декабря в учебно-лабораторном корпусе Тюменского госуниверситета. Он будет сдан в эксплуатацию в начале 2025 года и станет частью научно-образовательной инфраструктуры будущего кампуса.

Площадь общежитий, учебно-лабораторного корпуса, технопарка и других объектов кампуса составит более 155 тыс. квадратных метров. Принципиально важно – инфраструктура создается специально под новые образовательные форматы.

Кампус будет построен на берегу озера Круглого, недалеко от реки Туры. Студенты, которые помогали провести презентацию, показали символ нового образовательного пространства – буй, наполненный полимером, произведенным компанией СИБУР.

“Думаю, такой символ выбран не случайно. На водных путях буй играет очень важную роль – он предупреждает о рисках и указывает направление движения. Так и наш кампус поможет научному сообществу и власти определить правильные векторы научно-технологического развития, а молодым талантам подскажет верную дорогу в будущее”, – отметил глава региона.

Вместе с Дмитрием Чернышенко он пожелал тюменским студентам успехов.

В своем посте в Telegram-канале Александр Моор поблагодарил президента России Владимира Путина, федеральное правительство и министерство науки и высшего образования за национальный проект "Наука и университеты" и поддержку концепции Межуниверситетского кампуса. Работа продолжается, заключил губернатор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора