9,9 млн тонн грузов отправили из Тюменской области железной дорогой за 11 месяцев

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9,9 млн т грузов отправили из Тюменской области железной дорогой за 11 месяцев. Прирост по сравнению с прошлым годом – плюс 4 %, сообщает Свердловская железная дорога.

Нефти и нефтепродуктов из общего отгруженного объема - 7,4 млн т, химикатов и соды – 488,5 тыс. т, кокса – 244,3 тыс. т, строительных грузов – 202,1 тыс. т, зерна – 167,7 тыс. т.

Только в ноябре предприятия региона отправили по железной дороге 914,5 тыс. т грузов.